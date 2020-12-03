На севере Намибии на местных выборах победил политик с именем Адольф Гитлер Уунона

Намибийский политик, получивший при рождении имя Адольф Гитлер Уунона, был избран по спискам правящей в Намибии партии СВАПО на местных выборах с 85%-ной поддержкой избирателей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг британская газета Daily Mail.

"В детстве я считал свое имя совершенно нормальным, и только в подростковом возрасте понял, что представлял из себя тот человек", - заявил депутат. Он заметил, что обычно представляется как Адольф Уунона. "Сейчас менять свое имя слишком поздно", - заметил он. Политик победил в одном из округов области Ошана, расположенной на самом севере Намибии.

Между тем в намибийских СМИ факт победы политика под таким необычным для Африки именем пока не нашел отклика. Имя Адольф встречается в Намибии, которая имеет исторические связи с Германией. Первоначально новостью заинтересовались немецкие журналисты, которые часто посещают эту страну на юге континента.

Берлином на юге Африки в 1884 году была создана колония Германская Юго-Западная Африка, которая занимала территорию современной Намибии. После поражения Германии в Первой мировой войне немецкая колония на юго-западе Африки перешла в 1919 году под управление Южно-Африканского Союза. Весной 1990 года Намибия получила независимость.

Сейчас правительство Намибии требует от Германии выплаты репараций потомкам тех, кто стал жертвой кайзеровской колониальной администрации во время подавления восстания народов гереро и нама более 110 лет назад. Подготовленный в 1985 году доклад ООН определил попытки уничтожения этих африканских народов на территории современной Намибии как первый геноцид в ХХ веке.