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Глава общины Тех представил подробности инцидента с азербайджанцами

Глава общины Тех представил подробности инцидента с азербайджанцами

Представители вооруженных сил Азербайджана призвали жителей общины Тех Сюникской области уехать, отметив, что армяно-азербайджанская граница якобы пройдет через это село, но после переговоров с представителями общины ушли. Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава общины Тех Нерсес Шадунц.

«Мы стояли на своих позициях, они пришли, чтобы сделать уточнения, они выставляют свои позиции. Как они могут перейти границу нашего села?» - сказал Шадунц.

Община находится в связи с Минобороны по поводу инцидента: глава общины призвал не вдаваться в панику.

«Осуществляется демаркация границы, они приходили и уходили несколько раз, они придут снова и снова уйдут», - сказал Нерсес Шадунц.


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