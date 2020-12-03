Глава общины Тех представил подробности инцидента с азербайджанцами

Представители вооруженных сил Азербайджана призвали жителей общины Тех Сюникской области уехать, отметив, что армяно-азербайджанская граница якобы пройдет через это село, но после переговоров с представителями общины ушли. Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава общины Тех Нерсес Шадунц.

«Мы стояли на своих позициях, они пришли, чтобы сделать уточнения, они выставляют свои позиции. Как они могут перейти границу нашего села?» - сказал Шадунц.

Община находится в связи с Минобороны по поводу инцидента: глава общины призвал не вдаваться в панику.

«Осуществляется демаркация границы, они приходили и уходили несколько раз, они придут снова и снова уйдут», - сказал Нерсес Шадунц.