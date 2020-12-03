Байрамян признан лучшим футболистом ноября Премьер-лиги России

Полузащитник национальной сборной Армении и “Ростова” Хорен Байрамян признан лучшим футболистом прошлого месяца Премьер-лиги России.

Как передает Арменпресс, Байрамян признан лучшим в результате голосования экспертов и болельщиков

Армянский полузащитник в составе “Ростова” в течение ноября в двух матчах забил 3 гола. “Ростов” в турнирной таблице находится на 16-м месте и имеет 29 очков.