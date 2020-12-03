В настоящее время и в обозримом будущем нет существенных рисков неуправляемой инфляции: ЦБ

Центральный банк Армении уверяет, что на валютном рынке нет оснований для ажиотажа, более того, в этих условиях, как сейчас, так и в обозримом будущем, нет существенных рисков неконтролируемого ускорения инфляции. Об этом заявил Центробанк в ответ на письменный запрос Арменпресс, ссылаясь на девальвацию обменного курса драма.

“По нашим наблюдениям, в потоках реального сектора, лежащих в основе движения драма (экспорт, импорт, денежные переводы, ПИИ (прямые иностранные инвестиции) и т. д.), нет значительных дисбалансов. Поэтому на валютном рынке нет оснований для ажиотажа. В то же время, если в первые дни введения военного положения возможность риска для Армении на международных финансовых рынках несколько увеличилась, то теперь она снова снизилась. Это означает, что валютные риски нашей экономики на международном рынке капитала в настоящее время невелики”, - заявили в ЦБ.

Центральный банк отметил, что вместе с этим, конечно, текущая неопределенность относительно будущих тенденций обменного курса в Армении напрямую зависит от неопределенности будущих экономических и политических перспектив. Центральный банк отслеживает изменения обменного курса, среди многих других факторов, с точки зрения их влияния на инфляцию. В ЦБ напомнили, что в результате ретроактивной денежно-кредитной политики банка, проводимой в последние годы, у нас сейчас низкий уровень инфляции (например, 12-месячная инфляция в октябре составила 1,3%).

“В этих условиях как сейчас, так и в обозримом будущем нет существенных рисков неконтролируемого ускорения инфляции. Более того, сегодня у Центрального банка Армении есть широкий набор инструментов, в случае возникновения таких рисков он обязательно отреагирует всеми своими основными инструментами, гарантируя цены и финансовую стабильность”, - заверяют в ЦБ.

Однако, из главного банка отметил, что под влиянием различных факторов, в том числе изменений цен на источники энергии и других мировых цен, возможны изменения цен на некоторые товары. В ЦБ подчеркнули, что это не обязательно создает риски с точки зрения общей стабильности цен в стране.

“Следует отметить, что, как показывает опыт лет, колебания (включая обменные курсы) были зарегистрированы в условиях различных экономических и политических событий, но в результате последующих действий Центрального банка всегда обеспечивался управляемый и низкий уровень инфляции и активная и стабильная финансовая система”, - заключили из Центрального банка.

В последнее время валюта в Армении подорожала. Согласно последним данным, опубликованным на сайте ЦБ, 2 декабря курс доллара США составил 509,14 драма, увеличившись на 2,16 драма, евро - 613,77 драма, увеличившись на 6,36 драма, рубля - 6,73, увеличившись на 0,07 драма.

До войны, например, 25 сентября курс доллара был 485,27 драм, евро - 565,05 драм, рубль - 6,28 драма. Для сравнения, 9 октября курс доллара составлял 490,95 драма, евро - 579,03 драма, рубля - 6,36 драма.

Центральный банк Армении 24 ноября объявил, что для обеспечения нормального функционирования финансовых рынков Республики Армения он будет проводить операции на валютном рынке Республики Армения, продолжит мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит все инструменты своего инструментария, гарантируя ценовую и финансовую стабильность.

Анна Григорян