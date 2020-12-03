Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Плата за обучение студентов, участвовавших в войне, и детей участников войны будет компенсировано

Плата за обучение студентов, участвовавших в войне, и детей участников войны будет компенсировано

Правительство готовит проект решения, согласно которому плата за обучение студентов, участвовавших в войне, и детей лиц, участвовавших в войне, за второй семестр 2020 года будет возмещена.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, выразив надежду, что на следующем заседании правительства это решение будет принято.

Никол Пашинян, обращаясь к министру образования, науки, культуры и спорта Ваграму Думаняну, подчеркнул, что за это время не должно возникнуть проблем с платой за обучение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации