Плата за обучение студентов, участвовавших в войне, и детей участников войны будет компенсировано

Правительство готовит проект решения, согласно которому плата за обучение студентов, участвовавших в войне, и детей лиц, участвовавших в войне, за второй семестр 2020 года будет возмещена.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, выразив надежду, что на следующем заседании правительства это решение будет принято.

Никол Пашинян, обращаясь к министру образования, науки, культуры и спорта Ваграму Думаняну, подчеркнул, что за это время не должно возникнуть проблем с платой за обучение.