«Аврора» скоординирует помогающих Арцаху волонтеров

Гуманитарная инициатива "Аврора" сообщает о координации волонтеров, помогающих Арцаху. Как передает«Арменпресс», об этом сообщает отдел по связям с общественностью фонда IDeA.

Гуманитарная инициатива "Аврора" рада помочь арцахцам новым этапом программы.

Инициатива свяжет добровольцев с нуждающимися в поддержке проектами 3 декабря 2020 года – Ереван, Армения – Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает помогать жителям Арцаха и рада объявить, что для этой программы наступает новый этап. Во время этой фазы созданная «Авророй» сеть позволит связать волонтеров, желающих поделиться с другими своим временем и навыками, с гуманитарными организациями, которым нужна поддержка на местах.

В то же время «Аврора» будет по-прежнему напрямую помогать 20 разным проектам с общим бюджетом в 102 млн драмов (200 000 долларов) и проводить международную фандрайзинговую кампанию #AraratChallenge4Artsakh. За время своей деятельности «Аврора» разработала ряд разнообразных платформы для поиска решений наиболее острых глобальных проблема, накопив при этом уникальный опыт по работе с мотивированными волонтерами. Инициатива также собрала впечатляющую базу контактов 9000 человек, выразивших желание поделиться своим временем или навыками, чтобы помочь «Авроре» и ее проектам. Только на участие в программе мероприятий «Авроры» в 2018 году было подано более 3000 волонтерских заявок. Когда «Аврора» объявила о поиске волонтеров, желающих поддержать жителей Арцаха, на призыв откликнулись около 300 человек.

Теперь команда поможет им связаться с перечисленными ниже проектами.

Фонду «Бари Мама» нужно 10-15 волонтеров для упаковки и закупки подарков, а также для организации новогоднего праздника для детей из Арцаха. Специальных навыков не требуется. Организация Bruntsk2020 ищет желающих помогать сортировать, упаковывать и доставлять посылки нуждающимся из Арцаха. Специальных навыков не требуется. Волонтерский проект Apaven намерен привлекать по 10-15 добровольцев в неделю для изготовления предметов базовой необходимости для солдат с передовой и беженцев из Арцаха. Предпочтение отдается волонтерам, умеющим шить, однако проект готов обучить нужным навыкам всех откликнувшихся. Инициативе Christmas Miracle for Artsakh нужны волонтеры начиная с 1-го декабря для упаковки подарков для детей. Специальных навыков не требуется. Project Hope ищет волонтеров, способных помогать детям выполнять домашние задания (в том числе дистанционно), а также учителей, специалистов по работе с психологическими травмами, фотографов и ассистентов технической поддержки, готовых сотрудничать на добровольных началах.

По мере реализации программы координации волонтеров «Аврора» продолжит принимать заявки от нуждающихся в помощи организаций по адресу [email protected]. Если вы готовы поделиться с выбранными проектами своим временем или навыками, зарегистрируйтесь, пожалуйста, здесь.