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Унан Погосян освобожден от должности губернатора Сюника

Унан Погосян освобожден от должности губернатора Сюника

Унан Погосян освобожден от должности губернатора Сюника. Как сообщает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства.

Унан Погосян объявил о своей отставке 30-го ноября.


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