Унан Погосян освобожден от должности губернатора Сюника
Унан Погосян освобожден от должности губернатора Сюника. Как сообщает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства.
Унан Погосян объявил о своей отставке 30-го ноября.
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