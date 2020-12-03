Кинопоказы, выставки: в Армении пройдут Дни польской культуры
10:47, 3 Декабрь, 2020
В Армении с 7 по 9 декабря пройдут Дни польской культуры, посвсященные столетию Варшавской битвы 1920 года.
Как сообщает Арменпресс", в рамках программы будут организованы кинопоказы, фотовыставка, презентация книги, а также концерт польской классической музыки.
Проект организован польским Фондом “Róbmy swoje dla kultury Foundation” и Ереванским международным кинофестивалем “Золотой абрикос” при сотрудничестве с посольством Польши в Армении. Программа софинансируется Фондом популяризации культуры и национального наследия Армении Министерства НОКС.
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