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Кинопоказы, выставки: в Армении пройдут Дни польской культуры

Кинопоказы, выставки: в Армении пройдут Дни польской культуры

 В Армении с 7 по 9 декабря пройдут Дни польской культуры, посвсященные столетию Варшавской битвы 1920 года.

Как сообщает Арменпресс", в рамках программы будут организованы кинопоказы, фотовыставка, презентация книги, а также концерт польской классической музыки.

Проект организован польским Фондом “Róbmy swoje dla kultury Foundation” и Ереванским международным кинофестивалем “Золотой абрикос” при сотрудничестве с посольством Польши в Армении. Программа софинансируется Фондом популяризации культуры и национального наследия Армении Министерства НОКС.


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