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В Степанакерте за прошедшие сутки российские миротворцы уничтожили около 100 взрывоопасных предметов

В Степанакерте за прошедшие сутки российские миротворцы уничтожили около 100 взрывоопасных предметов

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают работы по инженерной разведке и разминированию объектов. Как сообщает Арменпресс, по данным Минобороны РФ, российские миротворцы провели очистные работы в южной части Степанакерта. Саперами за прошедшие сутки было обнаружено и обезврежено около 100 взрывных устройств.

Взрывоопасные предметы перевозятся на полигон, оснащенный специальным оборудованием, и уничтожаются. Боеприпасы, которые нельзя транспортировать, уничтожаются на месте при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

В общей сложности за все время миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения расчистили более 38 гектаров территории и около 12 километров дороги,  проверено более 100 домов и объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено около 1 100 взрывоопасных предметов.


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