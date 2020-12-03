Газета “Айастани Анрапетутюн”: Структурная трансформация экономики

“Экономист Карен Адонц предлагает на основе списка компаний-производителей товаров народного потребления, работающих в Армении (также дополнив их) создать 3 финансово-промышленные группы (ФПГ) на внешних рынках, в западном, восточном и северном направлениях, как открытые акционерные общества, со специальной эмиссией выпуска и размещения акций. В каждом ФПГ будут объединены около 30 - 50 предприятий по производству товаров народного потребления, около 500 наименований в товарном списке различных сфер, а также: 1 компания в сфере IT, 1 грузовая компания, 1 банк, 1 строительная компания. Ожидаемый валовой оборот трех ФПГ на 5-м году программы должен составить не менее 5 миллиардов долларов.

Чистая прибыль ФПГ полностью будет направляться на инвестиции по трем основным направлениям: 1. Пополнение производимого потребительского ассортимента новыми продуктами; 2. Организация производства сырья и машинного оборудования на основе вновь сформированного потребительского поля; 3. Задействование специальных программ”.

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