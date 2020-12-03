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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мишенью Турции после Арцаха будет Средиземное море

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мишенью Турции после Арцаха будет Средиземное море

“После установления режима прекращения огня в Арцахе ситуация в бассейне Средиземного моря вновь ухудшилась. Арцахская война заставила страны региона переоценить ситуацию и соответственно спрогнозировать возможные сценарии развития. После Арцахского конфликта с большим количеством жертв, страны Средиземноморья военное столкновение с Турцией считают более реалистичным и предпринимают активные шаги для подготовки к нему. На фоне таких региональных развитий в Евросоюзе через несколько дней будет обсуждаться вопрос о введении санкций в отношении Турции. Однако, предыдущий опыт, уже показал, что подобные меры не влияют на агрессивное поведение этого государства, и для обеспечения стабильности в регионе должны быть применены несравнимо более влиятельные рычаги”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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