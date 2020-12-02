Более 1,4 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки

Свыше 1,4 тыс. беженцев вернулись в свои дома из Еревана в Нагорный Карабах за сутки. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, всего в Нагорный Карабах вернулись более 28 тыс. беженцев.