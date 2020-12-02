Насилию и унижениям в обращении с военнопленными не может быть оправдания: Human Rights Watch

В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских сил имели место неоднократные случаи негуманного обращения с захваченными этническими армянами из состава вооруженных сил. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении организации Human Rights Watch. Отмечается, что военнопленные подвергались физическому насилию и унижениям, все это снималось на видео и с середины октября широко распространялось в соцсетях.

В заявлении подчеркивается, что на видео армянских военнопленных пинают, дают подзатыльники, колют острым предметом, волокут по земле, ставят на колени и, с явным намерением унизить, принуждают целовать азербайджанский флаг, восхвалять президента Ильхама Алиева и использовать оскорбительную лексику в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также заявлять о том, что Карабах является азербайджанской территорией. В большинстве случаев в кадре видны лица тех, в чьей власти находятся пленные; на этом основании можно заключить, что они не опасаются ответственности за подобные действия.

«Насилию и унижениям в обращении с военнопленными не может быть оправдания, - говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. – Международное гуманитарное право не допускает никаких исключений из обязательства ограждать военнопленных от недозволенного обращения, и власти Азербайджана должны немедленно положить этому конец».

Некоторые пленные, которые фигурировали в изученных организацией видео, в ходе последующих контактов с родственниками сообщали, что с ними обращаются хорошо, однако имеются серьезные основания опасаться за их безопасность и благополучие.

Международное гуманитарное право, или право вооруженного конфликта, требует при любых обстоятельствах гуманно обращаться с военнопленными. Третья Женевская конвенция прямо требует ограждать их «от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы».