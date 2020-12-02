Во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским

Французские правоохранители задержали второго подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции в начале октября в департаменте Валь-д'Уаз, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Как сообщала ранее газета Parisien, 7 октября два сотрудника полиции получили ранения в результате стрельбы в муниципалитете Эрбле в департаменте Валь-д’Уаз. Они были на задании, когда неизвестные напали на них, избили и выкрали оружие, после чего выстрелили в них. Полицейские были госпитализированы, один из них, по данным газеты, получил серьезные ранения. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Позднее факт о стрельбе в сотрудников полиции и о том, что они пострадали, подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарменен,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал указывает, что через несколько дней после происшествия один человек сам явился в полицию и сдался. Ему было предъявлено обвинение в "покушении на представителя власти с целью убийства", после чего его заключили под стражу.

Вечером во вторник полиция задержала мужчину в одном из кварталов города Нантер в пригороде Парижа. Теперь полицейские разыскивают еще двоих подозреваемых. В октябре каналу заявляли, что по этому делу было мобилизовано в общей сложности шесть специализированных подразделений полиции.