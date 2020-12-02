От логистических проблем до вопросов создания сельхозкоопераций: В НС выслушали предпринимателей

В ходе рабочего обсуждения, инициированного постоянной комиссией Национального собрания Армении по экономическим вопросам, бизнесмены подняли ряд различных вопросов, требующих решения.

Как передает Арменпресс, представитель Союза транспортных перевозчиков Егише Ованнисян относительно вопросов, касающихся работы и периодичности встреч рабочей группы НС - МСП, сказал: “Действительно накопились серьезные проблемы, особенно учитывая, что Армения долгое время находится в блокаде. И очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы решить накопившиеся проблемы, связанные с транспортными доставками и транспортной логистикой в целом”. По его словам, затраты на логистику составляют большой процент от стоимости.

Артур Гекчян, представляющий Сельскохозяйственный альянс Армении, подчеркнул, что сельское хозяйство - это отрасль, которая может сыграть большую роль в развитии экономики, особенно в данный момент. Он напомнил, что они уже обсуждали развитие сельскохозяйственной кооперации, и заверил, что этот вопрос более чем актуален сейчас. “Закон работает, но он не создал никаких благоприятных условий для развития сельскохозяйственной кооперации, есть проблемы как в налоговой сфере, так и в организационной”, - сказал он и попросил вернуть этот вопрос в повестку дня.

Также был поднят вопрос об инвестициях и возникающих проблемах. Один из участников упомянул, что каждый человек сталкивается с проблемами, связанными с инвестированием в строительный сектор, особенно при работе с ведомствами.

Бабкен Тунян, отвечая на поднятые вопросы, заверил, что в Национальном собрании идут интенсивные обсуждения, люди почувствуют существенную разницу в сфере строительства максимум в течение месяца.

“Мы полностью открыты, мы готовы обсуждать с вами законопроекты и до их принятия, и после”, - сказал Тунян и заверил, что это будут не просто обсуждения, они будут последовательными в решении всех проблем.

Касаясь сельскохозяйственных кооперативов, Тунян заявил, что вопрос был решен еще во время эпидемии, когда обсуждались социально-экономические меры. “В частности, были проблемы с налоговым законодательством. Регулирования не были выгодны для формирования сельскохозяйственной кооперации. Но мы получили конкретные предложения, отправили их в Минфин для заключения. Но это не единственные проблемы, есть целый комплекс проблем”, - сказал Тунян и заверил, что по этому вопросу будет проведено обсуждение.

Анна Григорян