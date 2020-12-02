Речь премьер-министра Пашиняна на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Талант Мамытов, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый председатель,

Уважаемые коллеги,

Уважаемый генеральный секретарь ОДКБ,

Приветствую вас на сегодняшнем заседании, которое подытоживает председательство Российской Федерации в нашей Организации. Приоритеты российского председательства были направлены на решение актуальных для развития ОДКБ задач и совершенствование нашего сотрудничества, и мы благодарны за работу, проведенную в этот непростой для всех нас период.

Хочу также поблагодарить Станислава Васильевича Зася и весь секретариат ОДКБ за организацию сегодняшней встречи в дистанционном режиме и в целом за ту работу, которая осуществляется в условиях пандемии.

И, конечно же, пользуясь случаем, хотел бы поприветствовать исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики Таланта Мамытова, кто впервые участвует на заседании нашей организации.

Дорогие друзья,

Последние два месяца для армянского народа стали периодом противостояния агрессии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией и террористами-наёмниками, рекрутируемыми из стран Ближнего Востока, развязал войну против армянского народа.

Как вам известно, посредническими усилиями Российской Федерации удалось остановить военные действия и договориться о мерах по деэскалации ситуации.

Уже более трех недель как прекращены военные действия. В зоне конфликта дислоцированы российские миротворцы. Однако, на сегодняшний день мы еще имеем ряд неотложных задач.

Во-первых, это вопрос об обмене военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснение судеб пропавших без вести. Это вопросы, не терпящие отлагательства. Армянская сторона готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса и повышению его эффективности. При этом необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства.

Во-вторых, это создание условий для возвращения арцахцев в свои дома, восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе. Люди должны быть уверены, что они находятся в безопасности и могут продолжать жить на своей земле.

Несколько десятков тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы помогать и поддерживать наших соотечественников.

Кроме того, необходимо предпринять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа, находящихся на территориях, занятых азербайджанскими войсками.

Наконец, важно обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций. Необходимо исключить любые провокации и установить нормальные условия для функционирования инфраструктур, необходимых для жизнедеятельности народа Арцаха.

Все названные мною меры, включая разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, необходимы для установления твердого фундамента для длительного мира в регионе.

Дорогие коллеги,

Российский миротворческий контингент, дислоцированный вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и по Лачинскому коридору, который обеспечивает связь между Арцахом и Арменией, сегодня является гарантом сохранения мира и безопасности этого региона.

В этой связи хочу особо отметить исключительную роль президента России В. В. Путина. На протяжении всех 44-х дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня очень тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших.

В завершение своего выступления хочу поздравить Таджикистан в связи с принятием председательства в ОДКБ. Хочу заверить, что Армения настроена на активную совместную работу по претворению в жизнь приоритетов таджикского председательства.

Спасибо за внимание”.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся союзнического сотрудничества в рамках организации и продолжительного повышения эффективности ОДКБ. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности.