Пашинян на заседании глав стран ОДКБ обратился к решению вопроса обмена пленными и телами погибших

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на онлайн заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности обратился к решению вопроса обмена пленными и телами погибших.

“Последние два месяца для армянского народа были периодом противостояния агрессии. Азербайджано при поддержке наемников-террористов из Турции и стран Ближнего Востока развязал войну против армянского народа. Посредническими усилиями Российской Федерации удалось остановить боевые действия и согласовать условия деэскалации ситуации. С момента прекращения боевых действий прошло более 3 недель. Российские миротворцы дислоцированы в зоне конфликта. Однако сегодня у нас все еще есть ряд актуальных проблем. Прежде всего, это выяснение судеб военнопленных, других захваченных и пропавших без вести, а также обмен телами погибших военнослужащих. Армянская сторона готова активизировать свои действия для ускорения процесса и повышения его эффективности”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что при этом необходимо исключить случаи применения насилия в отношении военнопленных и других задержанных, унижающих их достоинство.

“Второе, это возвращение жителей Нагорного Карабаха в свои дома, восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе. Люди должны быть уверены, что они в безопасности, что они могут продолжать жить на своей земле. Десятки тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы прилагаем все усилия, чтобы помочь и поддержать наших соотечественников. Необходимо предпринять шаги для защиты религиозных и культурных памятников армянского народа, которые находятся на территориях, оккупированных азербайджанскими войсками”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян придал важное значение и разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. “Это необходимо для установления прочного мира в регионе. Сегодня российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе является гарантом безопасности и мира в регионе”, - сказал Пашинян, отметив посреднические усилия президента России Владимира Путина по прекращению войны.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы.

Норайр Шогикян