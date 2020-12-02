Начался процесс приема заявок на вторую программу предоставления социального содействия арцахцам. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов Армении.

Единовременное финансовое содействие, предоставляемое программой, доступно всем гражданам, зарегистрированным в общинах, неподконтрольных Арцаху, которые проживали в этих общинах не менее чем в течение трех последних месяцев. Несовершеннолетние могут пользоваться программой, если родитель является бенефициаром программы.

Содействие составит 300 000 драмов на каждого члена семьи.

Чтобы стать бенефициаром программы нужно написать электронное заявление на сайте e.ssa.am, указав свое имя, фамилию, серию и номер документа, удостоверяющего личность, в случае несовершеннолетних детей - данные родителя и электронную ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

После подтверждения заявки бенефициар получит сообщение на свой мобильный телефон.

После чего с документом, удостоверяющим личность, нужно явиться в отделение “Айпост” или “Арцахпост” и получить деньги.

Крайний срок подачи заявок - 20 декабря.