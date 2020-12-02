Сандыков - зампредседателя постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции

Член фракции “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения Алексей Сандыков единогласно избран председателем постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции. Как сообщает Арменпресс, выборы состоялись 2 декабря на внеочередном заседании комиссии.

“Кандидатуру Сандыкова выдвинуло политическое большинство. Других предложений не было. Г-н Сандыков сейчас является заместителем председателя комиссии”, - сказал председатель комиссии, член фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян.

Бывший заместитель председателя постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции Армен Памбухчян 17 сентября ушел из парламента. Он был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Норайр Шогикян