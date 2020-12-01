Состоялось заседание Совета министров обороны ОДКБ

В формате видеоконференции 1 декабря состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принял участие также министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе заседания министры обороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

Министр обороны Армении проинформировал своих коллег о ситуации в Нагорном Карабахе, особо отметив вопрос о значительном сокращении сроков внедрения механизмов кризисного реагирования в странах-членах ОДКБ. Вагаршак Арутюнян уделил особое внимание усилиям Российской Федерации, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, процессу и эффективности российской миротворческой миссии в Арцахе, сделав акцент на гуманитарной деятельности, обмене телами погибших военнослужащих, пленными, удерживаемыми и пропавшими без вести.

Министры обороны одобрили решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о плане развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 гг.

В ходе заседания были обсуждены вопросы повестки дня, в частности, пути дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ, меры по совершенствованию системы подготовки органов государственного управления государств-членов ОДКБ, системы подготовки миротворческого персонала и др. Министр обороны Республики Таджикистан выступил с речью, проинформировав коллег о приоритетах военной деятельности ОДКБ в период председательства Таджикистана в ОДКБ.

Следующее заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится в первом полугодии 2021 года в Республике Таджикистан.