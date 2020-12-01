СМИ: в Казани задержали подозреваемого в убийстве более 30 женщин

В Казани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких десятков пожилых женщин. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Его искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке и установлении личности предлагали три миллиона рублей.

Как сообщает ИА "Татар-Информ", в операции участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. У следствия был образец ДНК преступника (его удалось обнаружить на месте одного из убийств) и он совпал с ДНК задержанного.

Первое преступление, как предполагают следователи, мужчина мог совершить в 2011 году. Кроме того, они считают, что он действовал не только в своем регионе, но и в соседних. Всего за ним может числиться более 30 убийств.

Начальник УМВД России по городу Казань Рустем Кадыров в эфире одного из местных телеканалов ранее предполагал, что преступник следит за женщинами, может предложить донести сумку из магазина. По другим данным, мужчина проникал в квартиры будущих жертв под видом соцработника или другой службы, например газовой.