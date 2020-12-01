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Священослужители Дадиванка получили благословение Католикоса Всех Армян

Священослужители Дадиванка получили благословение Католикоса Всех Армян

Священослужители Дадиванка получили благословение Католикоса Всех Армян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян.

“30 ноября Его Святейшество II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян  передал свое отцовское благословение членам Первопрестола, которые в эти тяжелые дни несут свою  службу в Дадиванке. Его Святейшество выразил духовенству свою признательность, подчеркнув их самоотверженное служение”, - написал отец Ваграм Меликян.

Директор информационной системы Первопрестола добавил, что Его Святейшество с удовлетворением отнесся к миссии российских миротворцев, благодаря которой была обеспечена безопасность монастыря и его нормальная жизнедеятельность.


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