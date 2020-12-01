Завершено строительство объездной дороги протяженностью около 1 км от Воскепара до Баганиса

В Тавушской области завершено строительство дороги протяженностью около 1 км от села Воскепар до села Баганис (отрезок КМ0+000-КМ0+813, КМ0+000-КМ0+118).

Как передает Арменпресс, пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что участок этот был проложен для безопасности дороги, соединяющей две общины. Проведены земельные работы большого объема, установлены дренажные трубы, асфальтобетонные покрытия также и другие работы.

Этот объездный участок дороги был построен ООО “Чанапар” на средства, выделенные из госбюджета Армении.