Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Завершено строительство объездной дороги протяженностью около 1 км от Воскепара до Баганиса

Завершено строительство объездной дороги протяженностью около 1 км от Воскепара до Баганиса

В Тавушской области завершено строительство дороги протяженностью около 1 км от села Воскепар до села Баганис (отрезок КМ0+000-КМ0+813, КМ0+000-КМ0+118).

Как передает Арменпресс, пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что участок этот был проложен для безопасности дороги, соединяющей две общины. Проведены земельные работы большого объема, установлены дренажные трубы, асфальтобетонные покрытия также и другие работы.

Этот объездный участок дороги был построен ООО “Чанапар” на средства, выделенные из госбюджета Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации