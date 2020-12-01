На территории Армении автодороги проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что все автодороги на территории Армении проходимы.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, на дорогах Гегаркуникской области местами гололедица.

В Талинском районе Арагацотнской области, в городах Аштарак и Апаран и на поворотах Спитака Лорийской области туман.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, труднопроходимы.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.