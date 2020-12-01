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В первой половине “Ван” вел глубокую защиту: Севада Арзуманян

В первой половине “Ван” вел глубокую защиту: Севада Арзуманян

По словам главного тренера чаренцаванского клуба “Ван” Севады Арзуманяна, для исправления ошибок клубу предстоит проделать много работы.

“Игроки “Алашкерта” имеют высокий уровень. В первом тайме “Ван” вел глубокую защиту. Мы не использовали свои голевые моменты, если бы мы их использовали, был бы другой счет”, - Арменпресс передает заявление тренера.

По словам Арзуманяна, тренерский штаб “Вана” проанализирует это поражение и сделает соответствующие выводы.

14-й тур чемпионата Армении по футболу начался матчем “Алашкерт” - “Ван”.

 Арменпресс передает, матч “Алашкерт” - “Ван”, состоявшийся в Ереване, завершился со счетом 2:1 в пользу “Алашкерта”. Единственный гол команды Чаренцавана забил Арегин Киракосян. Мячи “Алашкерта” забили Александр Глишич и Давид Давидян.

После этой победы “Алашкерт” закрепил свою позицию в верхней части турнирной таблицы, “Ван” занимает 7-е место.


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