Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопросы границ обсуждаются даже десятилетиями

“Бывший сотрудник ГНКО “Геодезия и картография”, кандидат технических наук Шаген Шагинян, который также возглавлял научно-технический отдел ГНКО, 23 ноября с открытым письмом обратился к премьер-министру Республики Армения и к президенту Республики Арцах. Специалист вначале отметил, что, согласно распространенным слухам, в демаркационных работах не участвуют специалисты армянских сторон. И он пояснил, что много лет назад, когда проводились работы по демаркации и уточнению границ между республиками Армения и Грузия, специалисты ГНКО “Геодезия и картография”, участвуя в этих работах, своими профессиональными знаниями и умениями защищали интересы Республики Армения. Сегодня нет ГНКО “Геодезия и картография”, но есть специалисты, которые готовы заниматься демаркационными работами и защищать интересы Армении. Специалисты поясняют, что с GPS есть не одна проблема, их несколько. Например, очень важно понять, каков диапазон ошибок устройства, кому принадлежит это устройство и какие данные заложены в нем. Потому что оказывается, что границы можно передвигать даже на сотни метров, в зависимости от данных, введенных в GPS”.

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