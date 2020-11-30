Аэропорт Капана будет на территории Армении: мэр Капана
Граница между Арменией и Азербайджаном проходит во времена СССР проходила в районе аэропорта Капана, но аэропорт остается на территории Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Единому информационному центру Армении сообщил мэр Капана Геворг Парсян.
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