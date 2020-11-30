Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%

Американская компания Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в регуляторы США и ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Сегодня Moderna подаст заявку на одобрение экстренного применения [вакцины] в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и заявку на разрешение на условную авторизацию на рынке в Европейское медицинское агентство", - говорится в заявлении.

Фармпроизводитель сообщает о 94,1-процентной эффективности вакцины. "Мы продолжим работу по экспертизам, которые были инициированы несколькими регуляторами в странах по всему миру", - говорится в сообщении компании.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.