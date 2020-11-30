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Министр обороны Армении принял посла США

Министр обороны Армении принял посла США

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 30 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, посол Трейси поздравила Вагаршака Арутюняна с вступлением в должность министра обороны и пожелала ему успехов.

По просьбе посла США министр обороны представил выполнение договоренностей, достигнутых после прекращения боевых действий. В качестве приоритета были выделены вопросы возвращения пленных, поиска пропавших без вести, обмена телами погибших, интенсивная работа с МККК, Минобороны РФ и командованием российского миротворческого контингента в Арцахе.

Министр обороны также сообщил, что проводится анализ боевых действий и оценка упущений, которые могут привести к структурным изменениям, изменениям процедур принятия решений, тактике, а также законодательным изменениям.

В ходе встречи были также обсуждены возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в области обороны. Стороны договорились, что в результате дополнительных обсуждений будут инициированы новые направления сотрудничества и установлены сферы, соответствующие приоритетным интересам сторон.


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