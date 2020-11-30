Премьер-министр Пашинян провел совещание с участием руководителей правоохранительной системы

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание с участием руководителей и представителей правоохранительной системы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, в совещании приняли участие директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, начальник полиции Ваге Казарян, министр юстиции Рустам Бадасян, председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, генеральный прокурор Артур Давтян, начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, председатель Следственного комитета Айк Григорян, члены Высшего судебного совета, кандидат в председатели Кассационного суда Лилит Тадевосян, председатель Административного апелляционного суда Овсеп Бедевян, председатель суда общей юрисдикции Еревана Артур Мкртчян и другие официальные лица.

Премьер-министр отметил, что в текущей ситуации растет общественное требование, чтобы государственные органы и институты нашей страны работали четко. “В данном случае это касается прежде всего правоохранительной системы и защиты правопорядка. В ходе сегодняшнего обсуждения я хотел бы обменяться мнениями и поделиться оценками, насколько правильно сегодня функционируют правоохранительные органы и какова наша оценка, в том числе с точки зрения сотрудничества и обеспечения законности.

Хочу рассказать о конкретном примере. Вы знаете, что в ночь на 10 ноября текущего года произошли события и, по сути, нападение на председателя Национального Собрания. В настоящее время по этим делам обвинение предъявлено 50 лицам, в отношении 42 из которых были представлены ходатайства об аресте. 20 ходатайств были отклонены, 18 - удовлетворены, по делу о нападении на председателя НС задержаны 2 человека, в аресте одного лица отказано. Если я правильно представил эту статистику, то главный вопрос заключается в следующем: какова наша оценка, насколько данная ситуация является правильной реакцией на то, что произошло. Если присутствующие считают это приемлемым, давайте примем это к сведению, если мы не считаем это приемлемым, то нужно понять, в чем проблема и почему у нас такая ситуация?” - сказал Никол Пашинян.

Генеральный прокурор Артур Давтян и начальник Следственного департамента СНБ Артур Погосян представили ход правового процесса в связи с событиями ночи 10 ноября, результаты расследований и следственных действий.

В этом контексте состоялось предметное обсуждение о ходе возбужденных уголовных дел, выявлении причастных к преступным действиям и их организации лиц, деятельности судебной системы. Были представлены различные наблюдения и мнения.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в результате деятельности правоохранительной системы каждый гражданин Армении, независимо занимаемой им должности, должен чувствовать себя полностью защищенным, а правоохранительная система должна быть максимально нацелена на решение этой проблемы. В этой связи премьер-министр подчеркнул важность обеспечения эффективного и тесного взаимодействия правоохранительных органов.