Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил подробности программы “Путешествие без Covid-19”.

Как передает Арменпресс, во время видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан Саркисян представил:

“Наша задача - найти такие цифровые решения, которые позволят нам преодолеть эти ограничительные препятствия, особенно препятствие для свободного передвижения, которое сейчас очень сильно бьет по экономике”.

Приложение находится на стадии регистрации, пользователи смогут загружать ее в свои смартфоны и пользоваться ею. Приложение можно будет скачать в App Store и Google Play.

“Лаборатории, в которых наши потенциальные клиенты могут проходить тестирование, входят в нашу общую сеть. Мы внедряем программу и в этих лабораториях. Когда люди проходят тест, они получают цифровой ответ с QR-кодом на своих смартфонах”, - сказал Саркисян, добавив, что в то же время и регулирующие органы имеют возможность считывать QR-код.

Программа обсуждалась на заседании Евразийского межправительственного совета. И было решено делать пилотную программу. В этой программе участвуют Россия, Армения и Беларусь. В нашем форуме (Первая Евразийская ассамблея - ред.) примут участие делегации из Армении и Беларуси. Участники пройдут тестирование в лабораториях своих стран, получат QR-код, в России эти QR-коды уже будут считываться”, - сказал Саркисян.

Он выразил надежду, что в результате этого эксперимента будут приняты соответствующие решения, касающиеся применения программы на всей территории Евразийского союза. Результаты пилотного проекта будут представлены правительствам. После этого будут приняты решения.

Первая Евразийская конференция состоится 4 декабря в Москве.

Анна Григорян