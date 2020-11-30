Творческая интеллигенция по вопросу возвращения армянских пленных обратились к посольству Франции

30 ноября группа художников, актеров, музыкантов и других представителей творческой интеллигенции Армении организовали шествие от площади Шарля Азнавура к посольству Франции в Армении, призывая к содействию по вопросу возвращения из Азербайджана армянских военнопленных. Они передали в посольство письмо с призывом поддержать возвращение пленных.

Как передает Арменпресс, народный артист Армении Грант Тохатян сообщил журналистам, что представитель посольства Франции пообещал передать письмо чрезвычайному и полномочному послу Франции в Армении Джонатану Лакотту в течение дня.

“1 декабря в 13:00 мы соберемся у посольства США, следующего сопредседателя Минской группы. Им также передадим письмо. Мы отправляем копии этих писем в Офис Защитника прав человека Республики Армения и в Офис представителя Армении в ЕСПЧ”, - сказал артист, добавив, что дальнейшие действия будут согласованы с вышеупомянутыми структурами, поскольку инициирование чего-либо без их совета может нанести вред процессу.

Народный артист Армении Ашот Казарян, также участвовавший в акции, сказал, что люди хотят знать, живы ли их дети или нет. Казарян подчеркнул, что шествие не имеет политической направленности, их основная цель - вопрос о пропавших без вести, пленниках и погибших воинах.

Продюсер Армен Григорян призвал всех армян мира направлять письма правительствам стран, в которых они проживают. “Это гражданская акция, а не политическая. Мы присоединяем наши голоса к голосам родителей, которые не могут вернуть своих пленных детей”, - сказал продюсер.

Представители творческой интеллигенции Армении письмо, касающееся вопроса армянских военнопленных, 29 ноября передали в посольство России в Армении, 30 ноября - в посольство Франции в Армении, а 1 декабря собираются передать такое письмо посольству США в Армении.