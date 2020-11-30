LA Times: в Калифорнии за сутки госпитализировали рекордное за пандемию число заболевших

Рекордное с начала пандемии нового коронавируса число заболевших - более 7,4 тыс. человек - было госпитализировано в минувшую субботу в штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The Los Angeles Times.

Власти штата, по данным издания, опасаются того, что число заболевших COVID-19 в ближайшее время еще более возрастет по прошествии "черной пятницы" - массовой распродажи товаров после празднования в США Дня благодарения.

"Мы готовились к увеличению [числа заболевших], но никто из нас не ожидал, что оно будет столь большим за такой короткий промежуток времени", - приводит газета слова главврача округа Лос-Анджелес Барбары Феррер.

За последние недели число инфицированных в штате резко возросло и превысило 1,2 млн человек с начала пандемии. За минувшие семь дней, пишет издание, в Калифорнии ежесуточно регистрировалось более 13 тыс. новых случаев заражения, почти 20 тыс. заболевших умерли. Феррер полагает, что "последствия черной пятницы" и Дня благодарения, когда не менее 7 млн американцев, вопреки рекомендациям медиков оставаться в период пандемии дома, отправились в гости к родным и друзьям, проявятся в ближайшие две-три недели. "Мы ожидаем очень сложный период, поскольку станем свидетелями резкого прироста [числа заболевших] на волне уже наблюдаемого резкого прироста", - заявила она.