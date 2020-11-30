Пожар на улице Минаса Аветисяна в Ереване: объявлен вызов сложности “1-Бис”

30 ноября в 11:36 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в одном из домов на 2-ой улице Минаса Аветисяна в Ереване вспыхнул пожар. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что на место происшествия выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Армении.

Объявлен вызов сложности пожара “1-БИС. На место происшествия выехали еще два боевых расчета пожарно-спасательных отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС, оперативные группы управления организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и Национального центра кризисного управления, также дежурный психолог отдела психологической помощи.