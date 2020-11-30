На территориях двух общин Аскерана будет разминирование неразорвавшихся бомб и других видов оружия

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха призывает не беспокоиться при звуках взрывов. В общинах Айгестан, Хнацах Аскеранского района будут взорваны неразорвавшиеся бомбы и другие виды оружия.

Как передает Арменпресс, ГСЧС сообщает, что обнаруженные ракетные, кассетные и ударные бомбы, а также неразорвавшиеся гранаты и другие виды оружия, оставшиеся на территории Арцаха после войны, будут уничтожаться саперами в безопасных местах.

Для получения дополнительной информации звоните в службу экстренной помощи 911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.