На территориях двух общин Аскерана будет разминирование неразорвавшихся бомб и других видов оружия
12:18, 30 Ноябрь, 2020
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха призывает не беспокоиться при звуках взрывов. В общинах Айгестан, Хнацах Аскеранского района будут взорваны неразорвавшиеся бомбы и другие виды оружия.
Как передает Арменпресс, ГСЧС сообщает, что обнаруженные ракетные, кассетные и ударные бомбы, а также неразорвавшиеся гранаты и другие виды оружия, оставшиеся на территории Арцаха после войны, будут уничтожаться саперами в безопасных местах.
Для получения дополнительной информации звоните в службу экстренной помощи 911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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