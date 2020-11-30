В Арцах вернулись более 55 000 беженцев: Мирзоян разъяснил разницу между данными МО РФ и их данными

По сегодняшний день из разных населенных пунктов Республики Армения в Арцах вернулись более 55 000 жителей. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил министр территориального управления и развития Арцаха Жирайр Мирзоян. Из его слов следует, что российские миротворцы по сегодняшний день зарегистрировали и сопроводили более 23 000 арцахцев, вернувшихся по дороге Горис-Бердзор-Степанакерт.

“Многие вернулись до закрытия автодороги Варденис-Карвачар на собственных транспортных средствах. Тогда здесь не было российских миротворцев. Поэтому их регистрация не проводилась”, - представил министр.

Касаясь работы, проводимой по обеспечению репатриантов жильем, Жирайр Мирзоян отметил, что в настоящее время гостиницы Степанакерта и другие возможные места проживания заняты. Теперь государство сдает в аренду сельские дома и предоставляет их жителям населенных пунктов, перешедших под контроль Азербайджана. Кроме того, ведутся работы по приобретению и тех сельских домов, владельцы которых фактически там не проживают.

Что касается людей, потерявших свои дома вследствие ракетных обстрелов Степанакерта, мэрия провела инвентаризацию ущерба. Частично поврежденные квартиры быстро реставрируются и предоставляются жильцам. Жителей наиболее пострадавших домов можно будет разместить только после их восстановления”, - сказал министр.