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На смену дождю и снегу установится погода без осадков, потеплеет на 2-3 градуса

На смену дождю и снегу установится погода без осадков, потеплеет на 2-3 градуса

Днем 29 ноября, ночью 30 ноября в отдельных регионах ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега. Во второй половине дня 30 ноября, 1-4 декабря осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 3-8 м / с.

В ночь на 30 ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Ереване вечером 29 ноября, ночью 30 ноября, днем 30 ноября, 1-4 декабря ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом. Во второй половине дня 30 ноября, 1-4 декабря осадков не ожидается.

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