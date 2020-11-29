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Женщина  погибла в результате обрушения в ресторане  

Женщина  погибла в результате обрушения в ресторане  

29 ноября в 12:12 часов  в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал об обрушении кухонного потолка ресторана «Одален» в административном районе Давташен Еревана.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехала боевой расчет  пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС, две спасательные бригады специального спасательного центра Управления спасательных сил. Оперативная группа Национального центра антикризисного управления, дежурный психолог отдела психологической поддержки.

Спасатели вытащили из-под завалов тело Сирануш Дж. (1958 г.р.).


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