Женщина  погибла в результате обрушения в ресторане  

29 ноября в 12:12 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал об обрушении кухонного потолка ресторана «Одален» в административном районе Давташен Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехала боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС, две спасательные бригады специального спасательного центра Управления спасательных сил. Оперативная группа Национального центра антикризисного управления, дежурный психолог отдела психологической поддержки.

Спасатели вытащили из-под завалов тело Сирануш Дж. (1958 г.р.).