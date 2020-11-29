Во время проверки в МЦ «Астхик» взрывное устройство обнаружено не было

29 ноября в 04:10 часов в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в медицинском центре «Астхик» заложена бомба.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского городского управления МЧС РА, дежурный управления пожарно-спасательной службы, оперативные группы управления Гражданской обороны Национального центра кризисного управления, Центра инженерно-саперной службы, Центра специальных спасательных операций Департамента спасательных сил и дежурный психолог отдела психологической поддержки.

До 07:27 часов спасатели, инженерная группа, кинологическая группа полиции проводили обыск в 3-м корпусе МЦ «Астхик» (3, 5, 10 этажи), в результате которого взрывное устройство не обнаружено.