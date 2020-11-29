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Во время проверки в МЦ «Астхик» взрывное устройство обнаружено не было

Во время проверки в МЦ «Астхик» взрывное устройство обнаружено не было

29 ноября в 04:10 часов  в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в медицинском центре «Астхик» заложена бомба.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали  боевой расчет пожарно-спасательного отряда  Ереванского городского управления МЧС РА, дежурный управления пожарно-спасательной службы,  оперативные группы  управления Гражданской обороны Национального центра кризисного управления, Центра инженерно-саперной службы, Центра специальных спасательных операций Департамента спасательных сил и дежурный психолог отдела психологической поддержки.

До 07:27 часов спасатели, инженерная группа,  кинологическая группа полиции проводили обыск в 3-м корпусе МЦ «Астхик» (3, 5, 10 этажи), в результате которого взрывное устройство не обнаружено.


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