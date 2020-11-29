Церемония включения имени Коби Брайанта в Зал славы состоится в 2021 году

Имя бывшего баскетболиста баскетбольной команды США «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта будет занесено в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году.

Как передает Арменпресс, об этом пишет AP.

Изначально церемония была запланирована на 29-30 августа 2020г., но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Помимо имени легендарного Брайанта, в Зал славы были внесены имена Кевина Гарнетта, Тима Дункана, Тамики Кетчингс, тренеров Руди Томьяновича, Ким Малки, Барбары Стивенс и Эдди Саттона.

Легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса. В вертолете с Брайантом была и его 13-летняя дочь. Коби Брайанту был 41 год, и он завершил профессиональную баскетбольную карьеру в 2016 году. Он был пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а в 2008 году был назван самым дорогим баскетболистом НБА. Он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США. Он был четвертым по результативности баскетболистом всех времен в истории НБА — с 33 643 очками. В 2018 году он получил премию «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм.