 Знаю, что нужно для победы в подобных играх. Кампанья

Двукратный чемпион Армении по футболу, главный тренер команды «Арарат-Армения» Давид Кампанья доволен результатом матча против «Лори».

«Ситуация была сложная. «Лори» - высококлассная команда. Я знаю, что нужно для победы в подобных играх. Мы действовали очень ограниченно, и результат дал о себе знать», - как передает Арменпресс, сказал после матча главный тренер «Арарат-Армения» Кампанья.

По его словам, большую трудность создали и погодные условия. "Конечно, от футболистов потребовалось время, чтобы приспособиться к погоде, но мы должны были сохранить спокойствие, что и сделали», - сказал он:

В рамках 13-го тура чемпионата Армении по футболу встречались «Лори» и «Арарат-Армения».

В проходившей в Ванадзоре игре футболисты в первом тайме не использовали свои возможности. Только на 56-й минуте второго тайма «Арарат-Армения» вывел вперед Мартинес, что и стало победным для всей игры:

После этого тура «Арарат-Армения» находится на втором месте с 14-ю очками, а «Лори» - на 5-м месте. С 15-ю очками лидирует «Алашкерт».