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 Знаю, что нужно для победы в подобных играх. Кампанья

 Знаю, что нужно для победы в подобных играх. Кампанья

Двукратный чемпион Армении по футболу, главный тренер команды «Арарат-Армения» Давид Кампанья  доволен результатом матча против «Лори».

«Ситуация  была  сложная. «Лори» - высококлассная команда. Я знаю, что нужно для победы в подобных играх. Мы действовали очень ограниченно, и результат дал  о себе знать», - как  передает Арменпресс, сказал после матча главный тренер «Арарат-Армения» Кампанья.

По его словам, большую трудность создали и погодные условия. "Конечно, от футболистов потребовалось время, чтобы приспособиться к погоде, но мы должны были сохранить спокойствие, что и сделали», - сказал он:

В рамках 13-го тура чемпионата Армении по футболу встречались «Лори» и «Арарат-Армения».

В проходившей в  Ванадзоре игре футболисты в  первом тайме не  использовали свои возможности. Только на 56-й минуте второго тайма «Арарат-Армения»  вывел вперед Мартинес, что  и стало победным для всей игры:

После этого тура «Арарат-Армения» находится на втором месте с 14-ю очками, а «Лори»  - на  5-м месте. С 15-ю очками лидирует «Алашкерт».


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