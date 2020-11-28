ЕСПЧ принял решение о безотлагательном действии в отношении Азербайджана по части 13 пленных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство ажвокатов и принял решение о безотлагательном действии в отношении Азербайджана по части прав13 пленениявоеннослужащих и гражданских лиц, взятых в ходе широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Об этом, как сообщает Арменпресс, написал правозащитник Артак Зейналян на своей странице в Facebook.

«В плену оказались Ваге Аракелян, Айк Аревшатян, Мелкон Ованнисян, Артак Степанян, Наири Гукасян, Эрик Хачатрян, Роберт Варданян, Нарек Сирунян, Карен Манукян, АраикГалстян, а задержанные мирные жители –Джоник Тевосян, Эдгар и Арега Шахгельдяны.

Европейский суд по правам человека запросил у правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию о факте их задержания, их местонахождении, условиях содержания и медицинской помощи. Суд установил крайний срок – до 30 ноября и 4 декабря для предоставления необходимой информации», - написал Зейналян.