Франция сотрудничает с ЮНЕСКО по вопросу сохранения историко-культурных объектов НК

Франция сотрудничает с ЮНЕСКО в области защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе, часть которого расположена в Азербайджане.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«В последние недели президент Французской Республики Эммануэль Макронне раз общался с премьер-министром АрменииНиколомПашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным, а также с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, имея возможность вновь потвердить свое обязательство. Это обязательство основано на различных аспектах, одним из которых является сохранение объектов культурного наследия, некоторые из которых находятся на территории Азербайджана. И для защиты этих сокровищ мы сотрудничаем с ЮНЕСКО, а также с другими организациями, которые взяли на себя миссию по их защите», - сказал Лемуан.