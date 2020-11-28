Помочь преодолению гуманитарной катастрофы. Lancet Global Health опубликовал письмо 65 врачей мира

Всемирно известный Lancet Global Health опубликовал письмо 65 врачей со всего мира —о гуманитарной катастрофе, вызванной войной икоронавирусом в Армении и Арцахе.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщил ректор ЕГМУ Армен Мурадян на своей странице в Facebook.

Среди авторов - бывший министр здравоохранения Великобритании лорд Ара Дарзи, лауреат Королевской норвежской премии АйразатКазарян, профессор Бьорн Эдвин, директор Гематологического центра Самвел Даниелян, руководитель Детского онкологического центра ГеворкТамамян, известные врачи БрайсГайет, Лука Альдергиетти, Иван Козаков, ШантШекердимян, Ибрагим Дагер, СтавросАнтониу, Гарри Асланян и другие армянские, иностранные врачи. Мы отправили письмо еще во время войны, и оно было опубликовано вчера», - сказал Армен Мурадян.

В письме подробно описывается ситуация с эпидемией коронавируса в Армении иАрцахе, которая усугублялась с началом 27 сентября войны - со всеми ее последствиями, когда жертвами стали гражданская инфраструктура, церкви, школы и медицинские учреждения. В связи с нынешним кризисом в письме содержится призыв к международному медицинскому сообществу, всем врачам - оказать влияние на свои правительства, чтобы они приложили все усилия для предотвращения дальнейшей военной агрессии против Арцаха, а также для оказания международной помощи Армении и Арцахув преодолении гуманитарной катастрофы.