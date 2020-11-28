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Министры иностранных дел стран-участниц ОДКБ примут участие в видеоконференции 1 декабря

Министры иностранных дел стран-участниц ОДКБ примут участие в видеоконференции 1 декабря

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров созовет заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц  Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт ОДКБ, в видеоконференции примет участие и генсек ОДКБ Станислав Зась.

В повестке дня встречи - события и перспективы глобальной и региональной безопасности, а также ключевые направления деятельности организации.

Будут подведены итоги председательства Российской Федерации в организации, которая в дальнейшем перейдет к Республике Таджикистан. Особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН —с упором на миротворческие вопросы.

 


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