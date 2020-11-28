Вопрос о возвращении военнопленных и обмене телами требует безотлагательного решения. Омбудсмен

27 ноября Защитник прав человека АрманТатоян провел рабочую беседу с Таней Локшиной, заместителем регионального директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Как передает Арменпресс, аппарат омбудсмена РА сообщил, что Арман Татоян информировал, что власти Азербайджана искусственно задерживают обмен телами убитых и армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане - как во время, так и после боевых действий.

Тем самым Азербайджан намеренно создает атмосферу неуверенности и напряженности в армянском обществе, подрывает психический иммунитет общества и причиняет душевные страдания семьям погибших военнослужащих, пропавших без вести и пленных.

По словам АрманаТатояна, все это является неотъемлемой частью организованной политики пропаганды, пыток и бесчеловечного обращения с армянами в Азербайджане. Более того, поощряются виновные в пытках и жестоком обращении и их распространении.

В сложившейся ситуации актуальным является освобождение заключенных, обеспечение скорейшего безопасного их возвращения, обмен телами.

Во время встречи Защитник прав человека подчеркнул свой вывод о том, что нападения на мирное население Арцаха и использование против него запрещенного оружия, участие наемных террористов, ненависть к армянам и широко распространенные зверства, жестокость и бесчеловечное обращение свидетельствуют о продолжающейся политике этнических чисток в Арцахе, проводимой Азербайджаном.

Омбудсмен поблагодарил HumanRightsWatch за специальный отчет, подтверждающий использование Азербайджаном запрещенного кассетного оружия против гражданского населения.