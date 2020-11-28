ГСЧС Арцаха обезвредит бомбы и ракеты в Аскеранском районе и Степанакерте

На территории общины ХнацахАскеранского района и в районе Степанакерта Кркжан 28 ноября в 11:45 будут обезврежены мины, неразорвавшиеся бомбы и ракеты.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Саперские отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям собрали оружие и боеприпасы с территорий, прилегающих к населенным пунктам. Услышав взрывы, пожалуйста, не паникуйте, это работаютсаперы», - отметили в ГСЧС, призывая граждан немедленно звонить в службу экстренной помощи 911, если они обнаружат оружие или незнакомый предмет».