Слухи о передаче семи сел Тавушской области Азербайджану не соответствуют действительности

Сообщения СМИ о передаче семи сел Тавушской области Азербайджану ложны и не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом написал губернатор Тавуша Айк Чобанян на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, еще раз я публикую наше официальное заявление и прошу не обращать внимания на публикации, которые распространяют азербайджанские СМИ», - написал он.

По сообщениям СМИ, семь сел Тавушской области будут переданы Азербайджану.