Слухи о передаче семи сел Тавушской области Азербайджану не соответствуют действительности
19:57, 27 Ноябрь, 2020
Сообщения СМИ о передаче семи сел Тавушской области Азербайджану ложны и не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом написал губернатор Тавуша Айк Чобанян на своей странице в Facebook.
«Дорогие соотечественники, еще раз я публикую наше официальное заявление и прошу не обращать внимания на публикации, которые распространяют азербайджанские СМИ», - написал он.
По сообщениям СМИ, семь сел Тавушской области будут переданы Азербайджану.
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