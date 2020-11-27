Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой конституции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также сказал, что никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал".

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", — отметил Лукашенко.