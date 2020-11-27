В Степанакерте состоялась церемония открытия школы

27 ноября в Степанакерте официально открылась основная школа № 2 им. Ашота Гуляна. Как сообщает «Арменпресс», в мероприятии приняли участие представители Министерства образования, науки и культуры Арцаха, миротворческих сил России, учителя, ученики и родители. Присутствующие почтили память жертв войны минутой молчания. Глава Центра управления миротворческими силами России в Арцахе генерал-майор Сергей Жмурин поздравил всех с открытием школы и сообщил, что цель миротворцев - способствовать скорейшему открытию всех школ в Арцахе. В руках первоклассника из города Шуши прозвенел колокольчик, символизирующий открытие школы.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор школы Лаура Мартиросян сообщила, что школа работала с 18 ноября с 6 учителями и с небольшим количеством учеников. “Потом количество школьников увеличилось, набор продолжается. В настоящее время в нашей школе учатся 400 учеников из разных населенных пунктов Арцаха, в том числе и из Шуши и Гадрутского района. Преподавательский состав укомплектован наполовину, остальные скоро приедут. Проблема с отоплением школьного здания решена 3 дня назад”, - сообщила директор школы №2, сказав, что старшеклассники посещают школу номер 8 Степанакерта, которая уже несколько дней как работает.